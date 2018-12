Hardlopen in het donker tijdens nieuwe 'Nacht van Groningen'

Zaterdagavond 2 maart vindt de www.nachtvangroningen.nl voor de 18e keer plaats. Het jaarlijkse loopevenement – waarvoor de inschrijving vanaf vandaag mogelijk is geworden - door de binnenstad van Groningen is één van de weinige, waarbij alle afstanden in het donker worden afgelegd. Vandaag opent de inschrijving voor het sfeervolle evenement, met speciale acties in de decembermaand!