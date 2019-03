Grote platenbeurs in MartiniPlaza

Martiniplaza in Groningen is komende zaterdag, 23 maart, het decor van een platenbeurs, een van de grootste van het Noorden.

Er zijn 45 standhouders, uit Nederland, België, Duitsland en Engeland. In de platen- en cdbakken vind je meer dan 250.000 lp's, singles, cd's, dvd's en Blu-Rays.



Yorick van Norden, onlangs genomineerd voor een Edison, verzorgt een optreden.



De eerste 150 bezoekers krijgen een zogenaamde Goodiebag. Dit is een gratis tas gevuld met bijvoorbeeld promo’s, stickers, vinyl, cds, posters.



Entree is 5 euro, kinderen tot 16 jaar gratis.