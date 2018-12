Grootste kerstcadeau van Nederland in Groningen

In de Zwanestraat is donderdagmiddag een heus Inpakhuis geopend. En dat is voor het winkelend publiek niet te missen: op de gevel van het Inpakhuis (het pand van studievereniging Mesacosa) prijkt namelijk – metershoog - het grootste cadeau van Nederland. >>

Het Inpakhuis werd donderdagmiddag officieel geopend door Eric Bos (voorzitter van de GCC) en wethouder Joost van Keulen.

In het Inpakhuis kan het winkelend publiek z’n kerstcadeautjes – gekocht in de Zwanestraat of in de Kromme Elleboog – extra mooi laten inpakken door ingehuurde hulpjes van de Kerstman. En dat niet alleen: er zijn ook nog spectaculaire prijzen te winnen.

Hoe? Door een selfie te maken met het mega-cadeau op de achtergrond, en deze vervolgens te posten op Instagram.

Wel even @DeZwanestraat #GrootsteCadeauVanGroningen taggen.

Het giga-pakket op de gevel is overigens gemaakt door het duo Afke Manshanden & Wouter Elzinga.