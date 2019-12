Groninger danser Mohamed Yusuf Boss krijgt landelijke steun voor productie in Grand Theatre

Mohamed is dankbaar voor het vertrouwen van het Fonds en ontzettend blij dat hij zijn plannen de komende jaren in praktijk kan brengen:

Mohamed Yusuf Boss is autodidact danser en choreograaf en deed zijn eerste ervaring op bij Urban House Groningen en Club Guy & Roni. Onder de vleugels van talentontwikkelingsnetwerk Station Noord en met de steun van Grand Theatre ontwikkelt hij zich verder als autonoom maker.

Aanstaande zaterdag 14 december presenteert Mohamed samen met Grand Theatre zijn nieuwste productie AFAR in de Nieuwe Kerk. In 2020 hoopt hij dit locatieproject ook in andere kerken in het hele land te presenteren. Met de toegekende ondersteuning vanuit het Fonds maakt hij de komende jaren onder andere twee nieuwe producties en doet hij drie buitenlandse residenties.