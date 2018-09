Groninger Museumnacht groot succes

De tweede editie van de Groninger Museumacht, afgelopen zaterdag, was wederom een succes. Met zo’n 3500 bezoekers was de cultuurnacht weer uitverkocht.

Duizenden mensen bezochten de vijf musea via fietstaxi’s, per boot of al struinend door de stad. Met een opvallend hoog aantal kinderen en buitenlandse studenten. Voor het programma werd flink uitgepakt met veel hoogstaande muziek, bekende kunstenaars, dans, workshops en een speciale afterparty in club OOST voor wie niet wilde stoppen na 1.00 uur.



Het Groninger Museum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het GRID Grafisch Museum, het Nederlands Stripmuseum en het Universiteitsmuseum waren tot 01.00 uur open en te bezoeken: 5 musea voor €5. Speciaal voor de nacht pakten de musea uit met een uitgebreid aanbod aan muziek, lezingen, dans, demonstraties, expedities, workshops, tentoonstellingen en meer.



Publiek



Zo’n 3500 mensen bezochten de musea in Groningen dit weekend. Zij bezochten gezamenlijk meer musea dan afgelopen jaar. Daarnaast werd er meer gebruik van gemaakt van de fietstaxi’s en speciale rondvaartboten die het publiek van museum naar museum vervoerden.



Vervolg



De organisatie is van plan na deze succesvolle editie ook volgend jaar weer een Groninger Museumnacht te organiseren.



De Groninger Museumnacht wordt georganiseerd door de vijf Groninger Musea: Het Groninger Museum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het GRID Grafisch Museum, het Nederlands Stripmuseum, het Universiteitsmuseum en Marketing Groningen. Daarnaast zijn het CBK en Noorderpoort deze editie partner.