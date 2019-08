Groninger Museum viert 25e verjaardag van iconisch onderkomen

In oktober is het precies 25 jaar geleden dat de nieuwbouw van het Groninger Museum werd geopend. Nu, een kwart eeuw later, is het door de Italiaanse meesterontwerper Alessandro Mendini ontworpen gebouw, met zijn vele vormen en kleuren, nog altijd één van de meest opvallende en spraakmakende bouwwerken van Nederland. Het zilveren jubileum wordt dan ook gevierd met tal van bijzondere tentoonstellingen en evenementen.