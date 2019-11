Groninger Museum koopt zeldzame documentenkist van Sichterman

De kist, gemaakt van ebbenhout en ingelegd met ivoor, werd rond 1740-1745 gemaakt aan de oostkust van India in de havenstad Masulipatnam (Machilipatnam). Alleen de hoogste ambtenaren van de VOC konden zich dergelijke kisten veroorloven. De kistjes zijn daardoor erg zeldzaam. De duurste uitvoering was in ebbenhout, met ivoor inlegwerk en zilveren beslag.



Zo'n kist bleef eeuwenlang in de familie bewaard. De kist heeft aan de bovenkant een decoratie van bloemen die uit een pot ontspruiten, omgeven door een brede rechthoekige sierrand. De zijden zijn ook versierd met bloemen. In het midden in een ovaal het familiewapen van Sichterman. Het binnenwerk bestaat uit een aantal vakjes en lades langs de rand, waarin een zilveren inktpot en zandstrooier.



Jan Albert Sichterman (1692-1764) doorliep een loopbaan bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de vestiging Houghly in Bengalen, in de buurt van Calcutta. Hij keerde in 1745 – als admiraal van de retourvloot van de VOC – terug in Groningen om een groot huis, gevuld met kunst, aan de Ossenmarkt te betrekken.



Naast Chinees wapenporselein en talloze Indiase voorwerpen zoals sitsen doeken en meubelen, bezat hij honderden schilderijen. Hij werd vanwege zijn rijkdom wel aangeduid als de koning van Groningen.