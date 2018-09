Groninger Marktendag: extra veel markt in Groningen op Duitse feestdag

Op de Grote Markt komt een speciale Vintage & Designmarkt met een breed aanbod van kleding, meubels, accessoires en vinyl. Daarnaast is er aandacht voor het Waddengebied. Een Waddenmarkt met onder andere foodtrucks en waddenproducten van lokale partijen als Geniet Lokaal, Kleikracht, Cider Bar. De paling en zalm wordt op markt vers bereid. En alsof dat nog niet genoeg is, is er ook nog ruimte voor een markt met Noordelijke streekproducten met handgemaakte nougat, chocola, ambachtelijke jams, worst, kaas en andere lekkernijen.



Ook aan de kinderen is gedacht met kinderactiviteiten als lopen in slik en zwemmen met zeehonden middels een VR-bril. Naast de waddenactiviteiten van Waddenfun en Doezoo kunnen de kinderen ook hun energie kwijt op een heuse stormbaan van maar liefst 50 meter of op de opblaasbare klimwand van 9 meter hoog.



De warenmarkt op de Vismarkt heeft een uitgebreid aanbod van verse (streek-) producten en wordt aangevuld met demonstraties van diverse standwerkers. Het geheel wordt omlijst met muziek op de Grote Markt. De swingende mobiele act Blaas of Glory zal op verschillende plekken in de binnenstad te zien zijn.



De markten en het programma lopen van 09.30 uur tot 17.30 uur op de Grote Markt, Vismarkt en Tussen Beide Markten.



Foto: Knelis