Groninger jeu-de-boulesbar BOEL opent zijn deuren

BOEL is een initiatief van de Groningse ondernemer Merijn Goris. Op de vraag waarom Groningen een jeu-de-boulesbar nodig heeft antwoordt hij: "Omdat jeu de boules natuurlijk schitterend is. En we zien dat het steeds populairder wordt om dingen met elkaar te doen in plaats van in de kroeg aan een tafel te zitten. In de zomer is iedereen aan het kubben in het park, bowlingbanen zijn voller dan ooit en ook bordspelen worden weer populairder. Daarom denken we dat BOEL een welkome aanvulling op het Groningse horeca-aanbod is."



Naast jeu de boulen kun je ook eten bij BOEL. De zaak richt zich volgens Goris op groepen die op zoek zijn naar een laagdrempelige, leuke activiteit in combinatie met goed eten en drinken.