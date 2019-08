“Groninger Forum wordt zégen voor Groningen: hele binnenstad gaat profiteren"

De bouw van het Groninger Forum, en daarbij de manier waarop de bibliotheek er wordt ingericht is zeer indrukwekkend. ‘De hele binnenstad van Groningen gaat profiteren van de aanzuigende werking van dit pand’. En: ‘Ik zie een stad die schuchter is voor deze ontdekkingsreis maar waarvan ik overtuigd ben dat ze straks massaal dit pand in beslag zullen nemen’. Enkele passages uit een van de eerste recensies van de bouw én inrichting van het Groninger Forum. Ze komen uit een blog van bibliotheek-specialist en bibliothecaris Marc Deckers. Daarin doet hij uitvoerig verslag van een rondleiding die hij kreeg in het Groninger Forum, onder de kop: ‘De ontdekkingsreizigers van de 21e eeuw werken bij het Groninger Forum’

‘Maar pas op, Tilburg! Groningen is er nu ook!’, zo kun je in het kort de mening van Marck Deckers samenvatten. Hoewel het Groninger Forum dus nog niet eens open is, denkt Deckers dat het een geduchte concurrent is voor deze titel. Dus hij complimenteert niet alleen de bouwers van het Forum, maar zeker ook de medewerkers die zorgen voor een originele invulling van- en visie op de bibliotheek in het Forum.

Hij maakte daarin een vergelijking met de recent in Tilburg geopende bibliotheek LocHal. Die bibliotheek is volgens gebruikers en bezoekers zó geslaagd dat deze ongetwijfeld zal worden uitgeroepen tot Beste Bibliotheek van Nederland.

“Groningen is een stad die gedurfde keuzes doet. Midden in de crisis investeerde men extra in cultuur. Architectonisch heeft men gekozen voor een 'landmark'. Van buiten maakt het gebouw de tongen al los. Maar ook de binnenkant zal een zegen voor de stad blijken. De hele binnenstad van Groningen gaat profiteren van de aanzuigende werking van dit pand. Het Groninger Forum heeft als warenhuis van de verbeelding een concept gekozen dat zowel studenten als gezinnen zeer zal aanspreken. Toch de twee grootste groepen in de stad.”

“Als u dacht dat de LocHal in Tilburg wel automatisch de Beste Bibliotheek van Nederland zou worden dit jaar, dan moet ik u teleurstellen. Tilburg blijkt een grote concurrent te krijgen in Groningen. Groningen verwacht nog dit jaar open te gaan. Tilburg en Groningen kunnen daarmee directe concurrenten worden in de strijd om de titel van Beste Bibliotheek! Een klassiek strijd tussen noord en zuid dus!”





Warenhuis van de verbeelding





Op het moment dat ik er rondloop worden net de stoeltjes in de zalen geplaatst. De combinatie van filmhuis, stripmuseum, bibliotheek en cursussen maakt het Forum wel bijzonder. We kennen de combinatie deels van Chester in Engeland of de Domijnen in Sittard. Sommige onderdelen zul je daarvan herkennen maar de schaal waarop dit in Groningen gebeurt overtreft genoemde voorbeelden. Het is daarmee inderdaad een warenhuis van de verbeelding geworden. De tijd die mensen in dit pand zullen doorbrengen zal veel langer zijn dan in een gemiddelde bibliotheek. Ook andere nieuwe bibliotheken meldden die langere verblijfsduur maar gezien het karakter van het Forum denk ik dat Groningen de kroon in gaat spannen. Functies zoals een filmhuis, cursussen en allerlei voorstellingen nodigen natuurlijk uit tot zeer langdurig verblijf. Koppel dat aan een goed horeca-arrangement en een aansluitende tentoonstelling of debatavond en je kunt de hele dag in het Forum verblijven.



Ik zie een zeer doordacht gebouw waarbij functies maximaal zijn benut. Ik zie een organisatie die vroegtijdig gefuseerd is waardoor een team ontstaat dat dit grote gebouw aan kaan. En ik zie een stad die schuchter is voor deze ontdekkingsreis maar waarvan ik overtuigd ben dat ze straks massaal dit pand in beslag zullen nemen. Precies zoals het hoort: een publiek paleis dat bij gaat dragen aan het Bruto Gronings Geluk.



En voor de Tilburgers: bereid je voor op stevige concurrentie voor de titel Beste Bibliotheek.”

