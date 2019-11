Groninger Forum: baken van licht in binnenstad

Het Groninger Forum is ’s avonds een baken van licht in de binnenstad. Alle lampen staan aan, deze dagen. Dat heeft mogelijk ook te maken met de verhuizing die in volle gang is. De opening zelf op 29 november wordt een 24-uur durend feest.

De komende 25 dagen tot de opening van het Forum wordt de inrichting afgerond. Vanaf vandaag worden de boeken verhuisd van de openbare bibliotheek in de Oude Boteringestraat naar het Forum.

De komende periode is aannemer BAM in het gebouw druk bezig met het testen en inregelen van alle installaties en met de keukengebieden. Daarnaast gaat BAM de komende periode door met de vaste inrichting (kasten, balies, etc.). Het Forum zélf is in het gebouw volop bezig met de interieurwerkzaamheden op alle verdiepingen. Een en ander meldt de nieuwsbrief van GroningenVernieuwt.nl

Feest



Vrijdag 29 november gaat Forum Groningen officieel open. 'Op een spectaculaire manier én met het publiek in de hoofdrol. Iedereen is welkom om deze mijlpaal een weekend lang te komen vieren. Vanaf 17.00 uur barst een 24-uursprogramma los voor nieuwsgierigen uit Stad, Ommeland en de rest van de wereld', zo meldt het Forum.





Publiek krijgt de hoofdrol



Vrijdagmiddag 29 november vanaf 17.00 uur is het Forum open. Na jaren wachten krijgt het publiek eindelijk de kans om het gebouw te ontdekken. Om iedereen te laten kennismaken met het Forum gaan de eerste 24 uur de deuren wagenwijd open. Maak via de roltrappen een reis door het gebouw, van Nieuwe Markt naar het dak. Bij daglicht, diep in de nacht of als de zon weer opkomt boven de stad.

Onderweg kom je van alles en iedereen tegen; dans met robots, zing mee met Grease, date met schrijvers, luister naar levende boeken en ontbijt als een Alice in Wonderland. Het hele 24-uursprogramma wordt donderdag 7 november bekendgemaakt.





“Centraal bij de opening staat nu eens niet een artiest of iemand van koninklijke bloede. Wij vinden dat na al die jaren wachten de opening een feest moet zijn voor iedereen uit Stad en Ommeland. Vandaar dat we inzetten op veel en langdurig programma zodat iedereen op zijn eigen tijdstip kan komen kennismaken met het Forum.”, aldus Dirk Nijdam, directeur Forum Groningen.