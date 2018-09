Groninger binnenstad komend weekend in het teken van 050&Mode

Wie komende zaterdag (22 september) de stad in gaat, kan er niet omheen: de Groninger binnenstad staat die dag volledig in het teken van 050&Mode, hét fashionevent van Noord-Nederland. Ook dit jaar betekent dat weer lekker lang shoppen, knallende modeshows, de populaire Blogger Closet Sale, leuke (en soms ook heerlijke) activiteiten in winkels en boetiekjes en nog veel meer. En natuurlijk wordt alles omlijst met een spectaculair dans- en muziekprogramma.

Hét hart van 050&Mode is dit jaar onmiskenbaar de Grote Markt, die vanaf 13.00 uur omgetoverd wordt tot één grote catwalk. Tot aan de vroege avond zijn er bijna non-stop modeshows, waar dan uiteraard de nieuwste najaarstrends – afkomstig uit stad-Groningse modewinkels – voorbij komen!



De Zwanestraat heeft als ‘Leukste winkelstraat van Nederland’ een naam hoog te houden, en komt dus met een eigen modeshow, waarin de winkeliers uit de Zwanestraat de mooiste items uit hun herfstcollectie laten zien.



Geen 050&Mode zonder de befaamde Blogger Closet Sale, waar verschillende fashionbloggers en trendy meiden kleding uit hun eigen collectie verkopen. De hipste kleding, schoenen en accessoires gaan vaak voor scherpe prijzen van de hand. Wees er dus snel bij, want op is op!



Wie door al dat moois geïnspireerd is geraakt, kan tijdens 050&Mode shoppen tot je erbij neervalt: veel winkels zijn deze zaterdag niet tot 17.00 uur, maar tot soms wel 20.00 uur geopend! En nog meer goed nieuws: de volgende dag, zondag 23 september, gaat het modefestijn onverminderd door met vintagemarkt Klein Berlijn. Vintageliefhebbers kunnen hier terecht voor een mix van vintage kleding en accessoires, meubels, curiosa en andere hebbedingen. En natuurlijk zou Klein Berlijn niet compleet zijn zonder muziek gedraaid door lokale DJ's en heerlijke snacks van allerlei foodtrucks.