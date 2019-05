Groninger amateurkunst in de spotlight tijdens ‘Grand Theatre Amateurweek 2019’

Van 17 t/m 23 juni biedt het theater het podium aan een aantal van de mooie amateurgroepen die Groningen rijk is. Er zijn optredens te zien van het danscollectief van de USVA, theatergroep A-Way Productions, improvisatievereniging Ulteam en de amateurmusici van VRIJDAG. Daarnaast krijgen de deelnemende groepen de kans om uitgebreid kennis te maken met het reilen en zeilen achter de schermen van het theater aan de Grote Markt.

De kaartverkoop voor de optredens tijdens de Grand Theatre Amateurweek is gestart.

Programma Grand Theatre Amateurweek 2019

USVA Dance Collective - STRATA & ALMA MATER

di 18 juni

USVA Dance Collective presenteert een double bill van twee voorstellingen. ‘STRATA’ is een opzwepende dansvoorstelling vol geavanceerde patronen en liftwerk. In ‘ALMA MATER’ gaan tien vrouwen al dansend op zoek naar wat het betekent om vrouw te zijn.

A-Way Productions - Labyrinth of Lines (try-out)

wo 19 juni

A-Way Productions maakt Engelstalig theater met veelal maatschappelijk geëngageerde thema’s. In ‘Labyrinth of Lines’ volgen we vijf dagen uit het leven van patiënten in een psychiatrische kliniek. De voorstelling is een pleidooi voor een gezondere relatie met psychische problemen.

Ulteam - Improweerwolven: De Gouden Eeuw

vr 21 juni

Ulteam is de grootste improvisatievereniging van Groningen en omstreken. In ‘Improweerwolven: De Gouden Eeuw’ combineren ze improvisatietheater met het populaire kaartspel ‘Weerwolven’.

VRIJDAG presenteert: Filmmuziek

zo 23 juni

De muzikanten van VRIJDAG - het huis van de amateurkunst voor Groningen – presenteren een dagvullend programma met de mooiste filmmelodieën: van Star Wars tot Titanic en van Amélie tot James Bond.

Meer informatie via: https://www.grandtheatregroningen.nl/nieuws/grand-theatre-amateurweek-2019/