Groningen krijgt nóg een groot popfestival met wereldartiesten

De evenementenorganisatie verwacht bij dit festival zo’n 30.000 bezoekers, meer dan waar Stadspark Live (20.000) op mikt. Volgens 4PM Entertainment-eigenaar Philippe Hes wordt het een festival met “grote, heel grote namen”, zo valt te lezen in het Dagblad van het Noorden.



De geruchten gaan dat de Foo Fighters, van oud Nirvana-drummer Dave Grohl, naar Groningen zou komen. Hes wil dat in verschillende media niet bevestigen of ontkrachten. Ook de naam van Kensington gaat rond als mogelijke act. Het festival zit volgens 4PM nog in de ontwikkelfase en wordt mogelijk zelfs meerdaags.



In februari verwacht 4PM meer duidelijkheid te kunnen geven over het festival en de line-up. Het evenementenbureau is bekend van het Kingsland Festival en organiseert ook Helden van Oranje.