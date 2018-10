Groningen komende week in teken van uniek toekomstfestival Let’s Gro

“Geluk”: dat is het hoofdthema van het gratis toegankelijke festival Let’s Gro van woensdag 31 oktober tot en met zaterdag 3 november. Het is het festival over de toekomst van Groningen, waarbij - met meer dan 100 evenementen - vele initiatiefnemers uit Stad & Ommeland bezoekers laten horen en zien hoe Groningen en de wereld er mooier, beter, duurzamer en (nog) gelukkiger uit kan zien.

Vele nationale en internationale sprekers betreden diverse podia in de binnenstad: Diederik Samsom (landelijk Klimaatakkoord), de Deen Meik Wiking (directeur van het Happiness Research Institute), Peter Hein van Mulligen (CBS), Ap Dijksterhuis (hoogleraar Sociale en Cultuurpsychologie), Peter Vanden Abeele (stadsbouwmeester Gent), Merel Rumping (oprichter en projectleider van LegBank), Paty Rios (Mexicaans expert in Happy Cities) en vele anderen. Het complete programma is te vinden op de website letsgro.nl of via de Let’s Gro-app.

Een greep uit het programma per dag

Woensdag 31 oktober

Het kunstwerk Museum of the Moon van Luke Jerram hangt op het Waagplein. Een levensgrote maan met een diameter van maar liefst 7 meter.

Meik Wiking, CEO van het Happiness Research Institute over zijn boek ‘Hygge, the Danish way to live well’.

Donderdag 1 november

Op donderdag om 13.00 uur in de Nieuwe Kerk Diederik Samsom over zijn ideale Klimaatakkoord.

Let’s Stadjerspas, een talkshow over de toekomst van de Stadjerspas.

Geïnteresseerden in het Stadhuis als gebouw en het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw kunnen terecht voor een presentatie hierover.

De vliegende start: welk bedrijf krijgt gratis een jaar bedrijfsruimte aan de Grote Markt?

Het startschot voor een nieuw ontwerp van de Grote Markt.

Finding Hygge: een documentaire over het Deense geluksconcept.

Ap Dijksterhuis, Patrick van Hees en Kees Klomp gaan met elkaar in gesprek over het centrale thema: geluk.

Vrijdag 2 november

Leer ongedwongen van dove jongeren een paar handige gebaren.

Een middag vol verhalen over en demonstraties van de rol van geluk in de gezondheidszorg met o.a. Judith Feiken, Merel Rumping en Barbare van Leeuwen.

Een bustour om alles te leren over de historische hoogtepunten van de gemeente Ten Boer.

Tweegesprek over onze buren: Duitsland met Margriet Brandsma & René Cuperus.

Presentatie van het moodboard voor de toekomst van locatie Dudok aan het Diep.

Zaterdag 3 november

Doe Maker 4 Kids. Speciaal voor kinderen is er een Doe-dag. Bouw een robot, leer vilten, lasersnijden, recycle je mobiel en nog veel meer.

Stap in de bus naar Haren en leer meer over deze omgeving met boeren/bedrijven, een zelfoogsttuin, natuur & een bewonersinitiatief.

Net als ieder jaar blikken we ook dit jaar met burgemeester Den Oudsten terug op het afgelopen jaar en beantwoordt hij de vraag waar hij gelukkig van wordt als het om Groningen gaat.

Is geluk meetbaar? Peter Hein van Mulligen (CBS), Engbert Breuker en Loes van Rijsewijk laten het zien.

Het eerste optreden en gelijk avondvullend programma van de nieuwe nachtburgemeester Merlijn Poolman vol kunst & cultuur.

Kijk voor de exacte tijden en locaties van elk programmaonderdeel op letsgro.nl of download de Let’s Gro-app.