Groningen Airport Eelde maakt zich klaar voor de tweede Airport Night Run

Het is bijna zover; op zaterdag 15 september vindt de tweede editie van de Airport Night Run plaats. Een uniek hardloopevenement over het terrein van Groningen Airport Eelde. Het is de enige dag van het jaar waarop hardlopers de kans krijgen over de landingsbaan te mogen lopen en de luchthaven van de andere kant te bekijken.

Het parcours en programma

Zodra de zon onder is wordt om 21.00 uur het startsein gegeven. Het nachtelijk parcours is in totaal 10 km maar deelnemers kunnen tijdens de loop beslissen voor een verkorte route van 7,5 km of 5 km. Naast spectaculaire verlichting, lichtshows en muziek komen de deelnemers natuurlijk nog iets anders tegen op het parcours. Zij krijgen de kans, met eigen headlight, een aantal vliegtuigen te bewonderen die direct langs het parcours staan. Nadat de deelnemers gefinisht zijn vindt er een heuse afterparty plaats.



Vliegtuigen

Uiteraard staat er een vliegtuig van het goede doel van de Airport Night Run: Stichting de Hoogvliegers. Het is een opvallend vliegtuig dat in de vrolijke kleuren gespoten is van de mascotte Ko Piloot. De stichting laat zieke of gehandicapte kinderen (van 6 t/m 17 jaar) een bijzonder en onvergetelijk avontuur beleven door zelf een vliegtuig te besturen!



Naast het vrolijke vliegtuig van Stichting de Hoogvliegers zijn er nog zes vliegtuigen van dichtbij te bewonderen! Deze uitgelichte vliegtuigen zijn van de op het vliegveld gevestigde bedrijven Cirrus en Skyline. Beide bedrijven produceren en onderhouden vliegtuigen, met als hoofdbasis Groningen Airport Eelde. ​​



Inschrijven

Inschrijven is nog mogelijk, stap aan boord en doe mee met de Airport Night Run. Meer informatie en inschrijven is mogelijk via www.airportnightrun.nl/inschrijven.