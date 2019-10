Griezelen bij Ghost Stories: huiveringwekkende momenten in MartiniPlaza Theater

Als je denkt dat je alles hebt gezien, komt op vrijdag 29 november de West End hit Ghost Stories naar MartiniPlaza Theater. Een 80-minuten durende achtbaan van spanning en huiveringwekkende momenten die wereldwijd al door ruim 500.000 bezoekers werd gezien.

Het wereldwijde fenomeen eindelijk in Nederland

Ghost Stories ging in 2010 in Liverpool Playhouse in première en speelde daarna een jaar in het Lyric Hammersmith theater en het Duke of York theater op West End in Londen. In 2014 keerde de voorstelling voor een jaar terug in het Arts Theater. Ghost Stories was ook te zien in het beroemde Sydney Opera House en in België. In april 2018 verscheen de filmversie van de succesproductie in de bioscopen. De voorstelling, geschreven door Jeremy Dyson (The League of Gentlemen) en Andy Nyman, is nu eindelijk te zien in Nederland.

Het verhaal

Dr. Kuiper, een professor in parapsychologie, geeft een lezing over spookverhalen. Drie van de door hem verzamelde verhalen zijn hem in het bijzonder bijgebleven: dat van een nachtwaker, een jonge bestuurder en een zakenman die zijn eerste kind verwacht. Hebben die drie onverklaarbare ervaringen íets met elkaar te maken?