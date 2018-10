Grensoverschrijdend jazzfestival Rockit heeft line-up compleet

De laatste namen die aan het programma zijn toegevoegd zijn het James Brandon Lewis Trio, Joe Armon-Jones, Ava Mendoza, Will Guthrie & Maxime Petit, Robocobra Quartet en Shapes of Time. Eerder werd al bekend dat Pharoah Sanders, GoGo Penguin, Steve Coleman and Five Elements, AZIZA ft. Dave Holland, Chris Potter, Lionel Loueke & Eric Harland, Terence Blanchard E-Collective en Colin Stetson, Secret Chiefs 3, Nubya Garcia, Aaron Parks & Little Big, Noordpool Orkest ‘Songs of Joni Mitchell’, Benjamin Herman’s Bughouse, STUFF., Schnellertollermeier, KUHN FU, Dans Dans en Ryley Walker hun opwachting zullen maken op Rockit.