Flamencoster Leonor Leal danst in De Oosterpoort

De Spaanse flamencodanseres en -choreografe Leonor Leal staat op zaterdag 26 januari in De Oosterpoort met haar voorstelling Nocturno. De Spaanse is één van de smaakmakers tijdens de Flamenco Biënnale, een spraakmakend festival dat de beste flamencogezelschappen van dit moment naar Nederland haalt.

Leonor Leal ontdekte tijdens haar opleiding klassieke en Spaanse dans dat haar hart het hardst klopte voor de flamenco. Ze ontwikkelde zich bij grote dansers als Manolo Marín en Pilar Ortega, maar staart zich in haar carrière niet blind op alleen maar flamenco.



In Nocturno gaat Leonor Leal op zoek naar nieuwe vergezichten, vergezeld door twee uitzonderlijke muzikanten: percussionist Antonio Moreno en gitarist Alfredo Lagos, beiden vaste spelers bij flamencoster Israel Galván. Percussie, gitaar en Leals lijf spannen samen in een voorstelling vol ritmiek.



