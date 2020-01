Film pakken op het filmfestival (IFFR) in Stad? Lees hier wat er vanaf woensdag te doen is

Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) gaat woensdag van start in Groningen. Het evenement wordt voor het eerst georganiseerd in het Forum aan de Nieuwe Markt. Het IFFR is de kans voor filmliefhebbers om meer dan zeventig van de grootste films van het komende jaar alvast te bekijken.

Het IFFR in Groningen is een satellieteditie van een van de grootste filmfestivals van Europa. Het evenement duurt tot en met zondag en vindt niet alleen plaats in Forum Groningen, maar ook in het Grand Theatre en poppodium Vera.



Het IFFR biedt een uiteenlopend filmprogramma, waarin verschillende thema’s worden uitgelicht. Zo is er een franse filmdag, een kortfilmdag en worden er films vertoond voor kinderen. Klik hier voor het complete programma.



Naast de zeventig films presenteert het Forum een extra programma. Zo komt NPO Radio 4 naar Groningen voor de Filmmuziek Pubquiz en organiseert Clash Festival een afterparty op zaterdag, met onder meer livemuziek van Wat Aans en The Resurrection.



Kaarten zijn online verkrijgbaar en aan de kassa in het Forum.