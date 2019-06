Fietstocht langs erfenis van de Scholten dynastie

Op meerdere data in juli staat er een fietstocht langs de erfenis van de Scholten dynastie op de agenda. De tocht voert langs sporen van deze steenrijke ondernemersfamilie, zowel in de stad als daarbuiten.

Willem Albert Scholten werd 200 jaar geleden, in 1819, geboren. De ondernemer bouwde zijn bedrijfje uit tot de eerste multinationale onderneming van Nederland, met fabrieken tot in Rusland, en met invloed op tal van maatschappelijke terreinen.



Om deze tycoon en zijn zoon Peter beter te leren kennen, nemen Gerard Vonk en Mick Hartstra geïnteresseerden mee op een fietstocht langs hun sporen in stad en omgeving. Niet alleen om te laten zien welke sporen ze hebben achter gelaten, maar ook om een beeld van hen te schetsen.



De tocht is zo’n 20 kilometer lang en voert langs allerlei plekken, huizen en objecten die met de Scholtens te maken hebben. De tocht duurt 4 tot 5 uur.



De fietstocht staat nog op de agenda voor 6,7, 12, 13 en 14 juli. www.struunn.com