Extra voorstellingen De Poolse Bruid in Onderdendam

In 1998 verscheen de film De Poolse Bruid. De film is inmiddels Cultureel Erfgoed, won twee Gouden Kalveren, kreeg een Golden Globe-nominatie en is in Groningen nog altijd de best bekeken film ooit. Nu het platteland in hoog tempo aan het veranderen is, nam actrice Lotte Dunselman het initiatief voor een theaterbewerking van de film die een ode brengt aan het Groninger landschap. Het Noord Nederlands Toneel en tgECHO spelen De Poolse Bruid van 19 juni tot en met 21 juli in boerderij De Haver in Onderdendam.



De tekst voor deze toneelbewerking is van Jibbe Willems. Hij weet op indrukwekkende wijze woorden te geven aan het landschap, de stilte en dat wat niet gezegd wordt in de oorspronkelijke film. Een ode aan het Groninger landschap in een historische boerderij!



De Poolse Bruid gaat op vrijdag 21 juni, de langste dag van het jaar, in première en speelt t/m 21 juli op boerderij De Haver in Onderdendam.



Meer informatie: www.poolsebruid.nl.