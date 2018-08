Extra lange editie Sterrebos Live op 12 augustus

Op zondagmiddag 12 augustus vindt een verlengde uitvoering van het maandelijkse zomerfestival Sterrebos Live plaats. In de muziekkoepel in het Groningse Sterrebos staan die dag vanaf 14.00 uur vier uiteenlopende acts geprogrammeerd: jazztrio Linda’s Jazz, de Senegalese singer-songwriter Nuru Kane, de Bluesdaddies en de energieke folkband HoppaH!.

LINDA’S JAZZ Met Bert van Erk op bas, Vincent Grit op piano en de smoothie zang van Linda Molenkamp behoort dit jazzy volgens de organisatie van Sterrebos Live tot jazzy trio tot de high standard of jazz in the city of Groningen.

Zij spelen een afwisselend programma van jazz-standards, ballades en bossa nova’s uit de tijd van Ella Fitzgerald, Chet Baker en Sarah Vaughan. Bekende en onbekende nummers passeren de revue en creëren de sfeer van een Amerikaanse jazz-club uit de jaren 30

NURU KANE Nuru Kane is een Senegalese singer-songwriter die overweegt om zich in Groningen te vestigen en daarom alvast van plan is in het Sterrebos zijn muzikale visitekaartje af te geven. Nuru Kane woont nu nog in Parijs en maakt daar deel uit van de internationale worldmusicscene. Inmiddels staan er twee cd’s op zijn naam en heeft hij vele tours achter de rug. Met zijn sonore rustgevende stem brengt hij songs waarbij zichzelf begeleidt op guimbri, een Marokkaanse driesnarige bas, en zich laat ondersteunen door muzikale vrienden.

BLUESDADDIES Na de zinderende hitte van de Senegalese desert daalt men in het Sterrebos af naar de zompige Delta van de Mississippi. Authentieke Rauwe Blues in een semi-akoestische versterking door de BLUESDADDIES.

In 2016 presenteerde dit bluestrio haar cd-debuut Old Friends. De titel verwijst naar de oude meesters als Big Bill Broonzy, Robert Johnson, Son House en Bo Carter van wie ook nummers zijn opgenomen in het repertoire. Maar ook verwijst het naar de 50 jarige muzikale vriendschap in verschillende bands.