Experience Groningen: Internationale studenten maken kennis met stad en provincie

Traditioneel hoogtepunt van het programma is het onderdeel Meet&Eat. Stadsbewoners koken thuis voor een groep deelnemers. Ook Commissaris van de Koning René Paas treedt dit jaar op als gastheer en kok voor internationale studenten.



Experience Groningen wil ieder jaar internationale studenten beter bekend maken met de stad en provincie Groningen. Gedurende twee dagen worden deelnemers uitgedaagd buiten het studentenleven te treden en als nieuwe bewoner kennis te maken met Groningen. Internationale studenten maken immers een steeds groter deel uit van de Groninger bevolking. Nieuw dit jaar is dat ook internationale promovendi deelnemen aan Experience Groningen.



Interactief programma



Experience Groningen schotelt internationale studenten een interactief programma voor op het gebied van sport, cultuur, natuur en bedrijfsleven. Op het menu staan onder meer kennismakingen met De Oosterpoort, FC Groningen, het Groninger Forum en Hooghoudt. Burgemeester Den Oudsten ontvangt een groep deelnemers in zijn werkkamer op het stadhuis. Zaterdag gaan de nieuwe Groningers de provincie in. Op het programma staan onder andere bezoeken aan de zeehondencrèche in Pieterburen, de vestingstad Bourtange en Abrahams mosterdfabriek in Eenrum.