Eurosonic: economische waarde voor Groningen 4,7 miljoen per jaar

De economische waarde van ESNS (Eurosonic Noorderslag) is in de periode 2011-2018 spectaculair gestegen, naar jaarlijks 4,7 miljoen euro. ESNS is uitgegroeid naar een topmerk in de Nederlandse evenementensector en het enige Groningse evenement met een nationale uitstraling. Dit blijkt uit een onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Dit onderzoeksbureau deed eerder hetzelfde onderzoek voor festivals als Oerol, International Film Festival Rotterdam, Concert at Sea en North Sea Jazz.



Economische waarde

Het saldo van de kosten en baten van ESNS leverde Groningen in 2011 nog 1,7 miljoen euro op. Dit is in 2018 opgelopen tot een nettowinst van jaarlijks 4,7 miljoen euro.



Wethouder Joost van Keulen: “Dit onderzoek geeft aan dat de investeringen in Eurosonic Noorderslag een prima rendement opleveren voor stad en regio en leidt tot forse extra omzet in bijvoorbeeld de horeca. Daarnaast is het pure winst dat Eurosonic Noorderslag een nationaal topmerk is geworden. Dat mensen in heel Nederland de naam van dit evenement kennen, is geweldig voor de landelijke profilering va Groningen.”



Nationaal merk



Sinds 2012 heeft ESNS een nationale merkstatus, terwijl het evenement in 2011 nog een regionaal consumentenmerk was. In 2018 is ESNS uitgegroeid tot een topmerk in de Nederlandse evenementensector. ESNS neemt onder de culturele evenementen in Nederland de 15e positie in op het gebied van merkkracht. Het is hiermee het enige Groningse evenement met een nationale uitstraling. Onder de inwoners van de provincie Groningen is ESNS het 3e festival dat spontaan genoemd wordt.



Binding en waardering



De binding van het evenement met haar bezoekers is sterker dan bij een gemiddeld festival, met name bij de congresbezoekers: ruim 80 procent van de bezoekers geeft aan volgend jaar terug te keren. Dat blijkt ook uit de waardering: ESNS krijgt ruim een 8 van de festivalbezoekers. Daarnaast waarderen artiesten ESNS, een voorbeeld daarvan is de van oorsprong Albanese zangeres Dua Lipa. Dua Lipa werd mede door haar succes op ESNS de meest gestreamde vrouwelijke artiest wereldwijd.



Dua Lipa: “Eurosonic last year was the very first show I did with my band, it was the first festival with my band. It was a massive step in my career to get up and perform. I feel like now I’ve grown so much as an artist and it all kind of started in Groningen.”



Maatschappelijke waarde



Op de lange termijn vertegenwoordigt ESNS een maatschappelijke waarde voor Groningen van 173 miljoen euro. In 2011 was dit nog 31 miljoen. Deze stijging is met name te danken aan de stijging in publiciteit rondom het evenement. Ook is er een flinke stijging van het aantal festivalbezoekers (+34%) en conferentiedeelnemers (+36%).



Gedeputeerde Henk Staghouwer en Patrick Brouns: “ESNS past goed bij het profiel dat we als Provincie willen uitstralen: ondernemend, ruimte gevend aan nieuw (muzikaal) talent en van economische toegevoegde waarde. ESNS lijkt hiermee een positieve formule gevonden te hebben om Groningen nationaal en internationaal op de kaart te zetten.”



Impact en bereik



Door toenemende internationale activiteiten en samenwerkingen met tal van organisaties uit de muziekindustrie heeft ESNS deze resultaten kunnen bewerkstelligen. Met de coördinatie van grote Europese projecten, zoals de European Talent Exchange Programme en een Europese muziekprijs (in 2019 de Music Moves Europe Talent Awards), heeft ESNS een grote impact op het internationale bereik van het evenement en daarmee op de stad en Provincie Groningen.