EM2 lanceert nieuwe concertreeks: 'What's Buzzin'

Artiesten die tijdens de eerste editie op 16 maart acte de présence zullen geven, zijn: Georgina Peach and the Savoys, CC Jerome, the Black Ravens en Friso Vinyl van Plaatwerkers.



Georgina Peach

Met haar authentiek stemgeluid brengt Georgina Peach een mix van rhythm & blues, zwoele soul en oldskool rock ’n roll. Ze wordt begeleidt door The Savoys, een band die klinkt alsof ze linea recta uit het Motown of Stax van de jaren 60 zijn geteleporteerd.



CC Jerome

CC Jerome is al meer dan 20 jaar een gevestigde naam binnen de Blues en 50' rock ‘n’ roll scene. Hij begon in de jaren 80 de succesvolle band The Bellhops en speelde in de loop der jaren met giganten als: Chuck Berry, Billy Lee Riley, Johnny Powers, Mac Curtis, The Coasters, Lee Rocker, The Specials en nog veel en veel meer.



The Black Ravens

Deze drie jonge honden uit Groningen maken swingende Rockabilly die je terugbrengt naar de jaren 50-60. Het geheel eigen repertoire van The Black Ravens valt te kenmerken onder neo-rockabilly. Ouderwetse rockabilly met een vleugje heden.



Friso Vinyl

Friso is dé go-to-guy als het gaat om originele soul, funk, jazz en rock 'n roll. Van oud naar nog ouder, Friso heeft de muziekdragers allemaal. Zoals de naam al doet vermoeden komt alles van de platenspeler bij deze vinylofiel. Dansen is nog nooit zo nostalgisch geweest.



Kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de deur.



Kijk voor meer info op www.em2groningen.nl.