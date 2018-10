Eerste namen Noorderslag bekend

Noorderslag vindt traditioneel plaats in de Groningse Oosterpoort, op de zaterdag van ESNS, en toont een staalkaart van de Nederlandse muziek, met de nadruk op opkomend talent.



De aankomende editie van ESNS vindt plaats in Groningen van 16 tot en met 19 januari 2019. Eerder maakte ESNS al de namen bekend van 29 opkomende Europese acts die in januari op Eurosonic optreden. In de komende maanden worden meer namen bekendgemaakt.



Kaarten



De datum voor de start van de kaartverkoop wordt binnenkort bekend gemaakt.