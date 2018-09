Eerste dementie-koor in Groningen geeft uitvoering

Het UMCG Alzheimerfonds steunt onderzoek naar en de behandeling van dementie in het UMCG in de breedste zin. Het onderzoek richt zich op de patiënt van nu, als op de patiënt van morgen en behelst het achterhalen van de oorzaak van dementie en de preventie van dementie, maar ook het dragelijker maken van het leven met dementie voor de patiënt als zijn naasten.

Woensdag 19 september valt in Wereld Alzheimerweek en het thema is dit jaar “Muzikale ontmoeting”. Onderzoek wijst uit dat muziek goed is voor het welbevinden van mensen met dementie. Het 50 koppige ouderenrockkoor “Jong van Hart” werd daarom benaderd om een concert in de prachtige Nieuwe Kerk te geven ten bate van het UMCG Alzheimerfonds.

Ondersteund door een professionele band zullen zij hun uiteenlopende repertoire (van “Rock around the Clock” tot Bløf) ten gehore brengen. Het ouderenkoor heeft in de afgelopen jaren de gevolgen van dementie van dichtbij meegemaakt en zet zich graag in voor onderzoek naar deze volksziekte.



Vanaf 19:30 uur zullen gaan de deuren open en om 20:00 uur start het optreden. De Nieuwe Kerk is goed bereikbaar voor auto’s en taxi’s en biedt een prachtige sfeer voor het eerste Groningse Dementieconcert door “Jong van Hart”.



De toegang is gratis.