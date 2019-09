Ede Staal Muziekfestival op vijf locaties in Leens

Zaterdag 21 september gaat in Leens de tweede editie van het Ede Staal Muziekfestival van start. Verschillende artiesten zingen of spelen nummers van de populairste Groningse volkszanger. De organisatie mag naast liefhebbers uit het noorden ook bezoekers verwelkomen uit de rest van het land, wat aangeeft dat de muziek van Ede Staal ook buiten Groningen leeft.

Bezoekers kunnen in Leens vanaf 13.00 uur op zes locaties in het dorp naar twaalf groepen, solisten en koren luisteren die nummers van Ede Staal spelen, afgewisseld met een aantal eigen nummers. Vijf locaties liggen in het dorp, de zesde is bij Borg Verhildersum waar op dat moment ook een streekmarkt wordt gehouden.

Bezoekers kunnen met een gratis pendelbus de verschillende locaties bezoeken. In de bus worden ook nummers van Ede Staal gespeeld door een accordeonist. Centrale plek tijdens het middagprogramma is de muziektempel. Hier is een eetplein met zitjes ingericht waar liefhebbers tot 19.00 uur kunnen luisten naar de muziek van Ede. Het middagprogramma is gratis toegankelijk.

Tijdens het avondprogramma, dat wordt gepresenteerd door Rob Mulder, zijn er optredens van Marlene Bakker, Jan Henk de Groot, de Stroatklinkers en Roon Staal. Het avondprogramma begint om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Tijdens het avondprogramma worden zestien verschillende nummers van Ede gespeeld. Vanaf 23.15 uur zullen de Stroatklinkers nog ruim twee uur spelen. Kaarten voor het avondprogramma zijn te verkrijgen via de website van het festival (www.edestaalmuziekfestival.nl).