Dodenherdenking: Martinikerk decor van ‘Geloof, hoop en oorlog’

Samen met theatermaker Karlijn Benthem verdiepten de spelers zich in de geschiedenis van hun stad ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zij spraken met ouderen over hoe het was jong te zijn in oorlogstijd. Deze gesprekken, vol herinneringen en verhalen, vormen samen met ander bronmateriaal de basis van de voorstelling.



Geloof, hoop en oorlog is onderdeel van de landelijke theatermanifestatie Theater Na de Dam. Tijdens de tiende editie spelen gelijktijdig 34 voorstellingen gebaseerd op gesprekken tussen jongeren en ouderen over de oorlog. Van Sittard tot Groningen en van Den Haag tot Arnhem klinken voor even de stemmen van toen in het nu.



Datum: zaterdag 4 mei, 21.00 uur (aansluitend op de herdenkingsdienst)

Locatie: Martinikerk, Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen

Toegang: gratis (vol = vol)