Dit weekend in Groningen

Paradigm Festival

Het voormalige Suiker Unie-terrein wordt komend weekend weer overgenomen door technofestival Paradigm. Drie dagen lang schalt er house, techno en drum-'n-bass door de speakers. Als een hele dag feesten je te veel van het goede is, kun je ook een avondticket kopen.

Waar: Paradigm, Energieweg 10

Wanneer: 9 tot en met 11 augustus

Prijs: 15 tot 90 euro

Meer informatie en tickets

Anders. Zomercafé - Vera

De Grote Zaal van poppodium Vera is niet beschikbaar omdat er wordt geklust, maar alle feestjes gaan in de tussentijd door in Vera's kelderbar. Zaterdag nemen vijf dj's hun platen mee, variërend van ambient tot eurohouse tot hypnotiserende soundscapes. In de voorkamer is een installatie te zien van beeldend kunstenaar Richard Bolhuis.

Waar: Vera, Oosterstraat 44

Wanneer: zaterdag 10 augustus van 22.00 tot 03.30 uur

Prijs: 2,50 euro

Meer informatie en tickets

FC Groningen - FC Twente - Hitachi Stadion

FC Groningen speelt zaterdag de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de Eredivisie.

Waar: Hitachi Capital Mobility Stadion, Boumaboulevard 41

Wanneer: 10 augustus van 18.30 tot 20.30 uur

Prijs: 18 tot 29 euro

Meer informatie en tickets

Zomervakantie 2019 - Rebel Rebel

Rebel Rebel nodigt vijf muzikanten uit om een feestje te bouwen met alle mensen die nu niet op vakantie zijn of gewoon moeten werken. Op vrijdag treden Breekbaar en Waterbolk op, zaterdag zie je De Kat, Huub Prins en punktrio OOO.

Waar: Rebel Rebel, Suikerlaan 21

Wanneer: 9 en 10 augustus vanaf 19.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Ommelander Markt - Harmonieplein

Op de Ommelander markt kun je streekproducten uit de regio kopen. Denk aan honing, Groningse worst, verse en gedroogde kruiden, kaas, gerookte paling, vruchtensappen en zuivelproducten.