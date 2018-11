Dieren centraal in Groninger Museum: Grrom!

Het museum is in de depots op zoek gegaan naar kunstwerken waarop niet de mens of het landschap, maar het dier centraal staat.



Dat leidde tot een tentoonstelling bestaande uit schilderijen, tekeningen, sculpturen en installaties uit de collecties oude, moderne en hedendaagse kunst.



De expositie toont onder meer ontroerende hondenportretten van de Groninger schilder Otto Eerelman, koeien van de Haagse School, Mexicaanse papier-maché monsters en Japanse prenten met paarden op het slagveld. Sommige dieren hebben een symbolische betekenis, zoals de Aziatische karper die, tegen de stroom inzwemmend, eigenschappen als moed, kracht en volharding symboliseert. Andere dieren lijken juist alleen om hun schoonheid te zijn afgebeeld.



Activiteiten voor jong en oud

Bij de tentoonstelling worden allerlei activiteiten georganiseerd. Zo kunnen kinderen meedoen aan een speurtocht langs alle dieren en is er een audiotour in drie talen (Nederlands, Engels en Duits). Ook lopen er in het weekend Praatjesmakers rond, die samen met bezoekers verhalen maken over de kunstwerken. Daarnaast kunnen kunstenaars van alle leeftijden in het weekend van 12 tot 16.30 uur in het atelier terecht om hun eigen fantasiedier te bedenken en te knutselen.





Grrrom! Een tentoonstelling met een staartje is in het Groninger Museum te zien tot en met 31 maart volgend jaar. De expositie is geschikt voor jong en oud en toegang voor kinderen tot en met 18 jaar is gratis.