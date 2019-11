DeWolff komt volgend jaar naar Groningen

De band DeWolff komt naar Groningen. Op donderdag 2 april volgend jaar staat DeWolff, Ter gelegenheid van het nieuwe album Tascam Tapes in De Oosterpoort in Groningen.

De shows van DeWolff zijn door heel Europa bijna altijd uitverkocht en festivals als Pinkpop, Lowlands, ESNS en Sziget zijn geen onbekend terrein voor dit powertrio.



Tascam Tapes



Het zevende studio album van DeWolff Tascam Tapes klinkt als geen enkel ander album dat ze hebben uitgebracht. Deze keer is er geen gebruik gemaakt van drums, Hammond orgel of gitaarversterkers: het nieuwe album is volledig opgenomen op een 4-sporen Tascam cassetterecorder uit de jaren 80, met gebruik van uitsluitend draagbare instrumenten en drumsamples van oude, obscure soul en funk platen.



Het album is tijdens hun vorige Europese tour van vier maanden opgenomen op plekken zoals de achterbank van de tourbus, kleine backstages en tankstations.