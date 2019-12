Dertiende editie WinterWelVaart in Groningen

De dertiende editie van WinterWelVaart begint vrijdagmiddag om 17.00 uur. Ook zaterdag en zondag kun je nog slenteren langs twintig sfeervol verlichte, historische schepen, midden in het mooiste stukje binnenstad van Groningen: de kades van de Hoge, Lage en Kleine der A. Aan boord van de schepen kunnen bezoekers zich onderdompelen in het uitgebreide muziek-, theater- en kunstprogramma. Aan wal is een sfeervolle wintermarkt en meer dan 40 kunstenaars tonen hun werk in het A-kwartier in de Sterrenbeeld Kunstroute. Voor kinderen is er een speciaal, stoer programma.

Theater, muziek en poëzie op twintig schepen in de stad

In het ruim van bijvoorbeeld de Familietrouw, de Cinclus, de Atalanta, de Mars en de Nicolaas Mulerius is een gevarieerd muziek- en theaterprogramma met verschillende artiesten, van Groningstalige Indiefolk, blues, jazz tot Waterpunk en alles ertussenin. Alle schepen zijn gratis toegankelijk en de schippers vertellen graag over hun werk en de geschiedenis van de schepen.



Sfeervolle Wintermarkt

WinterWelVaart is geen WinterWelVaart zonder de markt. Verwacht geen traditionele kerststalletjes met kerstmutsen en rode ballen, bij WinterWelVaart is een uitgebreide markt met meer dan vijftig kramen met pure en eerlijke producten. Er is kunst en antiek, sieraden, speciale kaasjes, droge worst en chocolade en niet-te-missen accessoires en andere hebbedingetjes. Bijzondere foodtrucks sieren de kade met koffie, wafels en ander comfort food.



Verrassende kunstroute en kinderprogramma

Naast de activiteiten in, op en rond de schepen, openen de verschillende beeldend kunstenaars uit het A-kwartier hun ateliers. Een speciale kunstroute zorgt ervoor dat bezoekers niets van de meer dan 40 kunstenaars hoeven te missen! Kinderen kijken hun ogen uit op de oude schepen en er is een speciaal kinderprogramma aan boord en in het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Het gratis kinderprogramma is op zaterdag en zondag van 12.00-18.00 uur.



Meer informatie over WinterWelVaart vindt je op hun website.



Foto’s: Knelis