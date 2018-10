Deen Meik Wiking brengt ‘Hygge’ naar Groningen

Het gratis festival begint op woensdag 31 oktober en duurt tot en met zaterdag 3 november. Let’s Gro is het festival over de toekomst van Groningen, waarbij - met meer dan 100 evenementen - vele initiatiefnemers uit Stad & Ommeland bezoekers laten horen en zien hoe Groningen en de wereld er mooier, beter, duurzamer en (nog) gelukkiger uit kan zien.



De Deense mentaliteit voor het leven

Vele nationale en internationale sprekers betreden diverse podia in de binnenstad. Onder andere de Deen Meik Wiking komt naar Groningen. In 2016 ontdekte iedereen ‘Hygge’, de Deense mentaliteit voor het leven. Denemarken is een van de gelukkigste landen van de wereld. Wiking, CEO van het Happiness Research Institute in Kopenhagen, heeft er de bestseller ‘The Little book of Hygge’ over geschreven. Hij komt er tijdens het festival alles over vertellen.



Interessante sprekers

Maar er komen nog meer interessante sprekers naar Groningen: Diederik Samsom (landelijk Klimaatakkoord), Peter Hein van Mulligen (CBS), Ap Dijksterhuis (hoogleraar Sociale en Cultuurpsychologie), Peter Vanden Abeele (stadsbouwmeester Gent), Merel Rumping (oprichter en projectleider van LegBank), Paty Rios (Mexicaans expert in Happy Cities) en vele anderen.



Het complete programma van het inspiratiefestival in Groningen is te vinden op de website letsgro.nl of via de Let’s Gro-app.