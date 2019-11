De beste nieuwe cocktailbar van Nederland vind je in de Groninger Oosterstraat

The Stockroom in Groningen is volgens Entree Magazine de beste nieuwe cocktailbar van Nederland. Het vakblad voor horeca verkoos de bar maandag boven vier andere genomineerden.

Volgens de jury onderscheidt The Stockroom zich door ‘de perfecte balans tussen unieke en professionele service, gastheerschap, bartenders en cocktails in precies de juiste sfeer en het juiste decor’.



De bar in de Groninger Oosterstraat is sinds eind maart open. De juryleden prijzen de wijze waarop je exclusieve edities van flessen drank kunt aanschaffen. Krijg je de fles niet op, dan bewaren de bartenders ’m in een speciale kelder met je naam erop. “Je wilt hier nooit meer weg”, aldus de jury.