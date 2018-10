Dag van de Groninger Geschiedenis 2018 in het teken van 'Opstand'

Aanstaande zaterdag (13 oktober) organiseert de Groninger Archieven de 32 ste Dag van de Groninger Geschiedenis. Dit jaar staat de dag in het teken van ‘Opstand’. Daarmee sluit het thema aan bij dat van de nationale Maand van de Geschiedenis. In de vele activiteiten die her en der in de stad worden georganiseerd, komen onder meer de Tachtigjarige Oorlog, de Provobeweging, fabrieksstakingen, vrouwenemancipatie, het verzet in de oorlog en de woede over de aardbevingsproblematiek aan bod.

Een greep uit het programma

Hans Goedkoop (presentator van het NTR/VPRO-programma Andere Tijden) opent de Dag en is bovendien verhalenverteller in de muzikale voorstelling Vive le Geus!



Het muzikale programma bestaat uit aardbevingsliederen van onder andere Nulviefteg, Harry Niehof en Wat Aans.



Een van de vele lezingen gaat over het ontstaan van De Ploeg, als tegenhanger van destijds het bestaande belegen kunstklimaat.



Er worden unieke ‘opstandige’ documenten getoond tijdens depotrondleidingen in de Groninger Archieven, zoals brieven uit de Tachtigjarige Oorlog en het Provo-plakboek.



Ook gaan er stadswandelingen onder andere door het stationsgebied, waar het verhaal wordt verteld over de opstandige buurt rondom de Davidstraat.



Voor sommige activiteiten is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via www.dagvandegroningergeschiedenis.nl. Daar is ook het volledige programma te vinden.