Daan Roosegaarde signeert in Groninger Museum

De tentoonstelling Daan Roosegaarde – Presence is vanaf zaterdag 22 juni te zien in het Groninger Museum. Ter gelegenheid hiervan signeert kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde op deze dag zijn net verschenen boek. In zijn eerste monografie staan de relaties tussen mens, technologie en landschap centraal. De signeersessie begint om 15:30 uur en is gratis. Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel.

De rijk geïllustreerde monografie Daan Roosegaarde geeft een overzicht van het werk van de kunstenaar tot nu toe, met zijn tentoonstelling Presence als een van de meest recente wapenfeiten. Roosegaarde onderzoekt in zijn projecten het begrip ‘schoonheid’, dat in het Nederlands zowel ‘mooi’ als ‘schoon’ betekent. Met zijn installaties, die gemaakt zijn in samenwerking met een team van engineers en designers, zoekt hij naar innovaties die de stedelijke omgeving en levenskwaliteit ten goede komen.



Het boek, waarvan de Engelse versie is uitgegeven door kunstboekenuitgever Phaidon en de Nederlandse versie door Lecturis, bevat bijdragen van Carol Becker, decaan van de faculteit Professor of the Arts aan Columbia University School of the Arts, Nico Daswani, hoofd Kunst en Cultuur bij het World Economic Forum in Geneve en Fumio Nanjo, directeur van het Mori Art Museum in Tokio. Bovendien vertelt Roosegaarde zelf over de totstandkoming van en inspiratie voor zijn werk.



Tentoonstelling

Presence, het eerste grote museale soloproject van kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde, is een nieuw, baanbrekend, interactief kunstwerk dat hij speciaal voor het Groninger Museum ontwikkelde. Roosegaarde is onder andere bekend van Icoon Afsluitdijk en internationale projecten als Waterlicht en Smog Free Tower. Dit is de eerste keer dat hij als ‘buitenkunstenaar’ de binnenruimte verkent, met een groot lichtgevend landschap dat door de aanwezigheid van bezoekers van vorm en kleur verandert.



Volgens het Groninger Museum daagt Presence uit tot "fysieke interactie: aanraken, voelen en bewegen maken je op een bijzondere manier bewust van je eigen aanwezigheid".



De tentoonstelling is tot en met 12 januari 2020 te zien in het Groninger Museum.