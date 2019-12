Concert Groningsche Muziekvereeniging met violiste Isabelle van Keulen

De Groningsche Muziekvereeniging geeft vrijdag 13 december in de Kleine Zaal van De Oosterpoort, Groningen een concert met violiste Isabelle van Keulen en pianist Aleksandar Madžar.

Nederlandse violiste Isabelle van Keulen treedt weer op bij de Groningsche Muziekvereeniging, ditmaal voor de zesde keer. Zij speelt samen met de Servische pianist Aleksandar Madžar werken van Prokofiev, Mozart en Fauré.

Het concert wordt geopend met twee meesterwerken van de Russische componist Sergei Prokofiev. Eerst zijn lyrische ‘5 Mélodies’, oorspronkelijk geschreven voor zang, later omgewerkt voor viool en daarna zijn Eerste Vioolsonate in f klein (opus 80). Vele beroemde violisten hebben deze stukken op CD gezet, maar vanavond horen wij ze live van onze meestervioliste Isabelle van Keulen.

De vioolmuziek van Prokofiev biedt meerdere lagen, soms Himmelhoch jauchzend en soms zum Tode betrübt: dit geeft een weerspiegeling van Prokofievs beleving van de politieke situatie in de Sovjet Unie, vooral bij zijn vioolsonate die geschreven werd tussen 1938 en 1946.

Na de pauze volgt één van de laatste drie sonates van Mozart die hij schreef in zijn meest succesvolle periode toen hij in Wenen woonde. Tot slot klinkt de Eerste Vioolsonate in A groot (opus 13) van de Franse componist Gabriel Fauré uit 1876, zijn meest geliefde en romantische kamermuziekwerk.

S. Prokoviev 5 Mélodies op. 35 bis

S. Prokofiev Sonate nr. 1 op. 80

W.A. Mozart Sonate KV 481

G. Fauré Sonate nr.1 opus 13

Kaarten: € 32 (CJP en Collegekaart € 12,50, Stadjerspas € 22).

Abonnementen: 4 concerten € 110 (ruim 15% korting)

Bij de prijzen zijn garderobe, consumptie in de pauze en programmatoelichting inbegrepen.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.groningsemuziekvereniging.nl, via e-mail kamermuziek.groningen@gmail.com

Info www.groningsemuziekvereniging.nl en kamermuziek.groningen@gmail.com

(Foto boven: Isabelle van Keulen. foto Marco Borggreve).