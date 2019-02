Clash XXL Festival is terug: elektronische muziek en kunst smelten samen

In het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 april komen elektronische muziek en kunst samen, tijdens het Clash XXL Festival. Op verschillende locaties in het centrum duik je in de wereld van live-muziek, performances, (audiovisuele) kunst, installaties en DJ-sets. De zaterdag is gereserveerd voor het festivalgedeelte, de zondag biedt ruimte voor meer verdieping met kunst, panels en talks.

Clash is een vooruitstrevend festival waarbij het publiek onderdeel is van een vervreemdende botsing tussen elektronische (live-) muziek en hedendaagse kunst. In 2005 is het festival ontstaan als eindfeest van het gerenommeerde Theaterfestival Jonge Harten. In de jaren daarna groeide het festival uit tot een zelfstandig kunstfestival met eigen smoel. Na een aantal jaren zonder Clash is er een nieuwe organisatie opgestaan. Ze bouwen aan CLASH XXL Festival door vanaf 2017 een aantal kleine events te organiseren met onder andere Binkbeats, Colin Benders, Teddy’s Last Ride en Joost van Bellen.



Partners



Clash is een uniek samenwerkingsplatform waar veel culturele instellingen in het Noorden een bijdrage aan leveren. Partners van het festival zijn onder andere: Club Guy & Roni, CBK Groningen, Galerie With Tsjalling, Grand Theatre, Jonge Harten, KopjeK, NP3, Noorderlicht, OOST, SIGN, Simplon, Soundsofmusic Festival, Studium Generale en poppodium VERA.



Tickets



Meer informatie en tickets zijn beschikbaar via de website: www.clashclashclash.nl. De Early Birds tickets zijn al uitverkocht. Er zijn zowel losse als combi-tickets beschikbaar vanaf €24,50.