Broederliefde komt naar Groningen met clubtour 'We Moeten Door 2'

Broederliefde heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de grootste hiphopnamen in Nederland en daarbuiten. Het eerste succesalbum van het vijftal, Hard Work Pays Off II, won alle prijzen die er maar te winnen zijn, stond 14 weken op nummer één in de GfK Album top 100 - waarmee het een dertien jaar oud record van Frans Bauer wegvaagde - en was met ruim 175 miljoen streams op alleen al Spotify de meest gestreamde plaat van 2016.



In november 2017 brachten de mannen uit het niets hun nieuwe album We Moeten Door uit en in februari 2018 langs alleen maar uitverkochte zalen in Nederland en België. Broederliefde scoorde met de nieuwe plaat hun eerste nummer één-single met de hit 'Officieel' en afgelopen zomer verscheen uit het niets de zomerhit ' We Moeten Door 2', die vijf weken lang op één stond.



Energieke live shows

De Oosterpoort omschrijft de liveshows van Broederliefde als 'één waterval van enthousiasme: constante beweging en een permanente glimlach op het gezicht van de mannen. Keer op keer een ongekend feest.'



Klik hier voor meer informatie en kaarten (vanaf 10 oktober).