Boekpresentatie Hans van Breukelen in De Rietschans: ‘Maak je Comeback’

Voel je je uitgerangeerd en over je hoogtepunt heen? Is het heilige vuur eruit? En krijg je geen voldoening meer van je baan? Maak je comeback’ geeft tools om tegenslagen om te zetten in kansen. Topsporters weten bij uitstek hoe je moet omgaan met tegenslag en kansen kunt pakken. In het boek komen dan ook verschillende succesvolle Nederlandse sporters en trainers aan het woord die uit eigen ervaring vertellen en advies geven. Het persoonlijke verhaal van Hans van Breukelen loopt daarbij als rode draad door het boek heen. Hans vertelt openhartig en gedetailleerd hoe hij met behulp van deze methode de persoonlijke en professionele tegenslag in zijn leven heeft overwonnen.



De Business Inspiration met Hans van Breukelen begint om 19.30 uur. De entree is 35 euro. Bezoekers worden verwelkomd met een hapje en een drankje en krijgen een gepersonaliseerd / gesigneerd exemplaar van het boek mee.



