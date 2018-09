Bijzondere voorstelling ‘MUUR’ gaat dit weekend in première in Groningen

Meerstemmig gesprek tussen mens en muur

Onderweg ontspint zich een meerstemmig gesprek tussen mens en muur. Het publiek kijkt naar de muur en de ruggen van de spelers, hoort het ritme van hun voeten en voelt de energie van de groep. Dan wild, dan weer kalm, maar altijd met diezelfde vastberadenheid. ‘MUUR’ is niet zozeer een tragische metafoor voor de kleinheid van de mens als wel een gezamenlijke poging om hoopvol te zijn in het licht van wat ons moedeloos dreigt te maken.



Van acrobaten tot amateurs

De spelersgroep van ‘MUUR’ bestaat uit mimespelers, acrobaten en enthousiastelingen zonder specifieke fysieke opleiding. Sommigen zijn jong, anderen een flink pak ouder. Weer anderen zweven daar ergens tussenin. Bij deze mensen, met elk hun eigen fysiek, uit dezelfde poging zich anders. ‘MUUR’ is de uitwerking van een lang en intensief traject van samen opwarmen, trainen, lopen en fysieke zorg. De spelers smeedden een verbond dat de voorwaarde werd om te kunnen doen wat ze doen: rennen en vooral blijven rennen.



‘MUUR’ is een ode aan dat verbond en aan de wil die spreekt uit samen dingen doen die de reikwijdte van het individu overstijgen. Acrobaten geven korte explosieve energie-uitbarstingen, mimers vinden zichzelf in de duratie. Oudere spelers rennen in een ander, langzamer tempo dan de jongeren. De zwaarte van de beweging maakt dat het nodig is om er zo nu en dan uit en weer in te stappen, terwijl de anderen doorgaan. Steeds verandert de samenstelling van de groep mensen die naar de muur toe bewegen.



Interne motor

Werken met de muur was soms confronterend. De muur wijkt niet van zijn plek. Alles wat je erin stopt, krijg je ook weer terug. Op hoop konden de spelers niet blijven varen, maar op wanhoop ook niet. Centrale vraag voor iedere speler werd: wat is mijn eigen, interne motor om wél te kunnen blijven gaan? Wat voor ‘gesprek’ voer je met de muur en met elkaar? Elke speler heeft een andere motivatie, gevormd vanuit zijn of haar eigen ervaringen, gevoel en fysiek. Sommige halen het uit de muur, uit de dialoog die ontstaat. Anderen raken verpletterd door de zinloosheid van de muur, en vinden hun drijfveer in het feit dat ze het samen doen.



Werkperiode in Grand Theatre

In september is Floor van Leeuwen in Grand Theatre te gast om te werken aan ‘MUUR’. De basisbeweging die ze onderzoekt is het heen-en-weer lopen/rennen naar de muur. Wat doet deze beweging met een groep en met individuen in een groep? Is het mogelijk om in een flow te raken tijdens de beweging? Hoe bouw je samen iets op en af, hoe neem je het ritme over om hem weer verder te ontwikkelen, hoe is het om op sommige ritmes met velen te zijn en met andere in je eentje? Tijdens een eerdere workshop in juni ging de theatermaakster samen met 15 deelnemers in Grand Theatre al aan de slag met een aantal fysieke opdrachten.



