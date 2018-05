Bijzondere musea nabij Groningen: Museum Wierdenland in Ezinge

In het zeer fraaie en oeroude Reitdieplandschap op twintig kilometer van Groningen ligt Ezinge. Eén van de trekpleisters is er het Museum Wierdenland. Daar gaat aanstaande vrijdag een opmerkelijke nieuwe expositie van start over Trijntje Soldaats, een vrouw uit de achttiende eeuw die prachtige sprookjes kon vertellen. Begin vorige eeuw vormden haar verhalen een inspiratiebron voor kunstenaars van De Ploeg.