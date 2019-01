Bijzonder project in tien Groninger kerken: 'Veur Aaltied'

Stichting Pandeon organiseert van april tot oktober 2019 in tien verschillende Groninger kerken tien verschillende voorstellingen die een combinatie zijn van een orgelcompositie, andere muzikale en creatieve bijdragen en een theaterstuk. De levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten vormen de basis voor het scenario van de voorstellingen. De dorpen kiezen hun eigen hoofdpersonen en zo ontstaan er tien unieke producties met telkens dorpsgenoten in de hoofdrollen. Op 7 februari is de aftrap van dit bijzondere project in een van de deelnemende kerken, de Koepelkerk in Sappemeer.

De provincie Groningen is wereldberoemd om haar oude, middeleeuwse kerken én de prachtige orgels die in een aantal van die kerken te vinden zijn. Kerken en orgels zijn verankerd in het landschap en in de cultuur en ze vertellen mede het verhaal van eeuwenlang kerkgang in Groningen. En dan zijn er om die kerken heen ook nog grafstenen te zien die ook een verhaal vertellen. Ze geven de Groningers die al die eeuwen ter kerke gingen, een naam en soms een achterliggend verhaal. Het project Veur Aaltied beoogt een natuurlijke verbinding te creëren tussen de bewoners van nu, de kerken en de Groningers van toen.



Het project Veur Aaltied wil op een persoonlijke manier het verhaal en de geschiedenis van tien kerken duidelijk maken en daarnaast laten zien hoe ze als cultureel podium hun plek midden in het dorp kunnen hervinden en invullen. De tien deelnemende kerken staan in Usquert, Sappemeer, Kloosterburen, Thesinge, Noordbroek, Krewerd, Loppersum, Woltersum, Visvliet en Nuis.



De artistieke leiding van dit cultuur- en erfgoedproject is in handen van Ben Smit. Organist en orgeldeskundige Eeuwe Zijlstra zorgt voor bij de orgels passende composities. Veur Aaltied is een samenwerkingsproject van Stichting Pandeon en Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Het project maakt deel uit van het jubileumprogramma van de SOGK, die in 2019 vijftig jaar bestaat.