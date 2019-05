'Figuurtoren' van acht meter onthuld in Oosterparkwijk

Wethouder Carine Bloemhof van Groningen heeft zaterdag een acht meter hoog beeld – een opeenstapeling van mensfiguren – onthuld in de Oosterparkwijk.

Het betreft het kunstwerk De Figuurtoren. Dit is een acht meter hoge sculptuur die geplaatst is bij de nieuwe vijver aan de Piet Fransenlaan en gemaakt werd door Elisabet Stienstra. Het werk bestaat uit een opeenstapeling van mensfiguren, die naar boven toe steeds kleiner worden.





Er was bij de opening een optreden van een koor met buurtbewoners die o.a. het Oosterparklied zongen. Dit lied werd speciaal voor deze gelegenheid geschreven door Frank den Hollander.