Banket van negen uur lang met gesprekken over kunst en cultuur in Groningen

Negen uur lang achter elkaar tafelen: dat gebeurt zaterdag 12 oktober tijdens een ‘cultuurbanket’. In het noord-Groningse Bierum zullen 63 mensen dan aan tafel gesprekken voeren over kunst en cultuur in Groningen. Dat gebeurt in de Bierumer School, een museum voor hedendaagse kunst.

Een feestelijk gedekte tafel in de Bierumerschool vormt zaterdag 12 oktober de inspirerende setting voor ongetwijfeld boeiende gesprekken. Dit ‘Cultuurbanket’ levert een vrij toegankelijk dagvullend programma. Negen uur lang zit een groep van elk uur zeven andere mensen bij toerbeurt aan tafel met wisselende gespreksleiders. 63 mensen in totaal. Eén stoel is gereserveerd voor iemand uit het publiek. De onderwerpen? Kunst en cultuur in Groningen. Maar ook wat gespreksleiders en gasten verder aan de orde stellen.

Het cultuurbanket is een estafette-tafelgesprek van 's morgens 11.00 tot 's avonds 22.00 uur aan een speciaal gedekte tafel van de Goudse beeldend kunstenaar Harry Stangenberger.

De tafel, gedekt vol geschiedenis en persoonlijke herinneringen, functioneert als inspiratiebron voor een goed gesprek. Er zijn maar liefst drieënzestig gasten uitgenodigd. Per uur nemen zeven gasten en een gespreksleider plaats aan de tafel met één vrije stoel voor bezoekers die willen aanschuiven. Na elk uur volgt een kwartier pauze waarna nieuwe gasten en een nieuwe gespreksleider zullen plaatsnemen. Negen keer een uur lang een vrolijk, fantasievol, intelligent, prikkelend samenzijn met deelnemers uit industrie, wetenschap, onderwijs, politiek, kunst en filosofie. Zij gaan in de Bierumerschool, in gesprek over kunst en cultuur in de regio en andere zaken die zich voordoen.

Deze gesprekken worden wisselend begeleid door negen gespreksleiders. Onder hen zijn Jan Pieter van den Bos (Bierumerschool), Klaas Koetje (kunstenaar te Groningen), Frederiek Bennema (kunsthistoricus, docent Minerva), Katja van der Kamp (godsdienstwetenschapper). Tussen de 63 tafelgasten staan op de lijst drs. Ronde (wethouder Delfzijl), Patty Wageman (directeur de Buitenplaats Eelde), jonge kunstenaars van academie Minerva, kunstenaars uit de provincie Groningen, Martin van Eeden (bioloog), Joop Tilbusscher (schrijver), Reinier Doornbos (directeur Hema en voorzitter winkeliersvereniging Delfzijl), Silvia Mosterd (omgevingsmanager/communicatie waterschap). Als het allemaal mee zit, neemt er elk uur om de tafel een politicus, een wetenschapper, een filosoof, een kunstenaar, een kunst-instelling, een bedrijf, een jongere en iemand uit het publiek plaats op één van de zeven stoelen om tot boeiende gesprekken te komen.

Hoe de gesprekken verlopen hangt af van de deelnemers aan de tafel en de gespreksleider. Kunst en cultuur in de regio, het belang van kunst en cultuur in de maatschappij, vormt de hoofdmoot van de debatten.

De koffieruimte van de Bierumerschool biedt voldoende ruimte voor tussentijdse verpozing.

De Bierumerschool zorgt voor koffie, thee, fris, soep en brood.