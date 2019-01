Alain Clark naar De Oosterpoort

Komend voorjaar komt het nieuwe album van Alain Clark uit, Sunday Afternoon. “Voor het nieuwe album was ik op zoek naar een paar mooie theaters om mijn nieuwe muziek te laten horen. Het zijn veelal ingetogen liedjes, en het theater is de juiste plek om de songs live te spelen", aldus Alain clark.



Alain Clark begon Nederlandstalig, maar al gauw maakte hij de switch naar Engelstalige muziek. Als muzikant, maar ook als producer is Alain Clark al jaren een gevestigde naam in de Nederlandse muziekscene. Inmiddels kan Alain Clark terugkijken op een hele rij hitsingles, multiplatina albums, een kast vol awards en optredens op grote festivals als San Remo, Montreux Jazz, het Reeperbahn Festival en North Sea Jazz Festival.