Aladdin en Lucky Luke openen Storyworld

Storyworld is volgens eigen zeggen het ‘het jongste, stoerste én leukste museum van Nederland over strips, animatie en games’.



Storyworld wordt feestelijk geopend om 10.00 uur. Daarna is het in het hele Forum feest. Want tussen 10.00 en 16.00 uur kun je onder andere aanschuiven bij workshops striptekenen, korte animatiefilms kijken, geschminkt worden, gamen, strips lezen, tekendemonstraties bijwonen en buttons stampen. En ook kun je een levende selfie maken met Spiderman, Aloy, Lucky Luke of Aladdin.



Bezoekers kunnen gratis bij de opening aanwezig zijn, en ook alle workshops en activiteiten die rondom de opening van Storyworld in het Forum plaatsvinden zijn gratis te bezoeken. Voor Storyworld zelf moet je wel een ticket kopen.



The Art of Loish



Tegelijkertijd opent Storyworld zijn eerste expositie: The Art of Loish. Illustratrice Lois van Baarle is Nederlands trots op het gebied van digital art.



Tekensessies met Lois van Baarle



Van Baarle is uiteraard aanwezig op de openingsdag en geeft tekensessies waarbij je haar letterlijk op de vingers kunt kijken terwijl ze tekent.