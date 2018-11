Vrijdag 30 november is er in buurtcentrum Stadspark aan de Lorentzstraat eren Afrikaans Benefiet Festival: Penduka! Met Afrikaanse muziek, dans en percussie.

Er is live muziek van DraMali & Idrissa Magassa. Ook is er een workshop dans en percussie.



Het festival duurt van 18 tot 24 uur. De opbrengst komt volledig ten goede aan Stichting Penduka. Dit is een stichting die vrouwen op de goede weg helpt door scholing, cursussen en bijvoorbeeld een rijbewijs.